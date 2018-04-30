МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 1 мая
ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий. Ночью и утром 1 мая на территории РТ ожидается туман.
МЧС рекомендует водителям:
- При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- Уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин;
- Избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
- Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас;
- Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;
- Двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках.
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