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МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 1 мая

17:55, 30.04.2018
МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 1 мая
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило об ухудшении погодных условий. Ночью и утром 1 мая на территории РТ ожидается туман.

МЧС рекомендует водителям:

  1. При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  2. Уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин;
  3. Избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  4. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас;
  5. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;
  6. Двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках.
Общество Татарстан
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