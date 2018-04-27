В МЧС предупредили о взломе подушек безопасности хакерами

Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами из-за возможных атак на подключенные к интернету системы. При этом не исключается также слежка за их владельцами.



«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — передает «РИА Новости» со ссылкой на документ всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

Отмечается, что опасность представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения.

Ранее Австралия вслед за США и Великобритании обвинила Россию в кибератаках.

