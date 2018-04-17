Австралия после США и Великобритании обвинила Россию в кибератаках

Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор заявил, что Россия пыталась совершить массированные хакерские атаки на австралийские компании в 2017 году. Об этом сообщает Herald Sun.

По словам Тейлора, атаки лиц, якобы пользовавшихся российской государственной поддержкой, были направлены на большое число австралийских организаций. При этом свидетельств того, что им был нанесен ущерб, не обнаружено.

«Эта попытка России — наглядное напоминание о том, что австралийские предприятия и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке», — заявил Тейлор.

Министр обороны Австралии Марис Пейн добавила, что объектами для российских кибератак стали около 400 компаний страны.

Ранее Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании выпустили совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний.