Российский шлюз окололунной станции могут построить за счет США

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить шлюзовой модуль для новой окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway за счет США или Европы.

Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции. Согласно договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.

Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году. При этом в федеральной космической программе до 2025 года средств на создание модуля нет.

«В этой связи ракетно-космическая корпорация «Энергия» в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США, то есть поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции «Заря», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Другой вариант — создать модуль совместно с Европейским космическим агентством, разделив затраты пополам. При этом «Энергия» изготовит отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

Ранее сообщалось, что Ижевский радиозавод (ИРЗ) начал испытания системы электроавтоматики, разработанной для модуля аппарата «ЭкзоМарс-2020».