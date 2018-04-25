ФАС предложила устанавливать на смартфоны российское ПО

Федеральная антимонопольная служба предложила обязать производителей устанавливать на смартфоны и планшеты российское программное обеспечение. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об отечественных аналогах стандартных приложений — браузер, почта, аудиопроигрыватель и другие.

Также, по мнению ведомства, пользователи должны иметь возможность полностью удалять предустановленные приложения, кроме программ, необходимых для корректной работы устройства.

Кроме того, в ФАС указали на некорректность появившейся ранее в СМИ информации о предложении ведомства удалить со всех смартфонов в России продукты Google и Apple и заменить их российскими разработками.

Ранее стало известно, что Минобороны России переведет компьютеры на отечественное ПО.