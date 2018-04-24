Под Казанью появится завод по производству пеностекольного щебня

В 2019 году в поселке Новое Шигалеево Пестречинского района запланировано открытие нового завода «Пенностекло» по производству пеностекольного щебня. Об этом «Реальному времени» рассказал региональный представитель в РТ и ПФО «Пенностекло» Дмитрий Чекаров на 23-й Международной специализированной выставке «ВолгаСтройЭкспо».

— В 2013 году открыли завод в Калуге. В 2019 году откроем завод недалеко от Казани, объем производства — 150 тысяч кубометров в год. На калужском предприятии мы выпускаем в два раза больше. Инвестиции в казанский завод составят 1 миллиард рублей, — сообщил Дмитрий Чекаров.

С его слов, на данный момент готов эскизный проект, само строительство займет около двух месяцев. Ожидается, что на объекте будут 15 сотрудников. Для производства пеностекольного щебня используется вторсырье — стеклобой. Чекаров уточнил, что на татарстанском предприятии будут применять местное вторсырье, его поставками занимается отдел снабжения предприятия.

Отметим, что в этом году на выставке «ВолгаСтройЭкспо» 84 участника, что на 32% меньше, чем в 2017 году — 124 участника. Общая площадь экспозиции также уменьшилась на 30% и составляет в 2018 году 1093 квадратных метра.