«ВолгаСтройЭкспо-2017»: тренировочный лифт, домик дядюшки «Домкора» и кирпичи для него

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылись международные специализированные выставки «ВолгаСтройЭкспо» и «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг».

В этом году в них принимают участие более 100 компаний из 38 городов и 22 регионов России, представляющие продукцию и услуги предприятий России, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, США, Китая, Турции, Финляндии, Чехии, Южной Кореи и Японии. Участники представляют новинки в области строительных, изоляционных и отделочных материалов, оборудования, станков и инструментов, строительно-дорожной техники и запчастей, инженерных систем и коммуникаций. Экспозицию оценил фотокорреспондент «Реального времени».