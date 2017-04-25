«ВолгаСтройЭкспо-2017»: тренировочный лифт, домик дядюшки «Домкора» и кирпичи для него

16:54, 25.04.2017 49 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылись международные специализированные выставки «ВолгаСтройЭкспо» и «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг».

В этом году в них принимают участие более 100 компаний из 38 городов и 22 регионов России, представляющие продукцию и услуги предприятий России, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, США, Китая, Турции, Финляндии, Чехии, Южной Кореи и Японии. Участники представляют новинки в области строительных, изоляционных и отделочных материалов, оборудования, станков и инструментов, строительно-дорожной техники и запчастей, инженерных систем и коммуникаций. Экспозицию оценил фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Выставка умирает... Формат уже устарел, как будто рынок с небольшим ассортиментом того, что есть, у компании, причем новинок вообще не видно. В основном контингент пенсионного и предпенсионного возраста, кто так и не научился работать с современными гаджетами. Надо пересматривать формат или предлагать новые идеи для клиентов самого Экспо, и зарабатывать простой аренде, где представлены мятые банеры, прошлый век.
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