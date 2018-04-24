СМИ: беспилотные грузовики начнут ездить между заводами КАМАЗа

ПАО «КАМАЗ» планирует испытать беспилотные грузовики на своем предприятии, и для этого разрабатывается маршрут, по которому они будут передвигаться.

Прототип грузовика назвали «Одиссей». Он создан на базе КАМАЗ-43083, но с камерами, лидарами и сонарами. Такие автомобили будут перевозить кабины от одного предприятия до другого, где уже будет происходить сборка грузовиков. В компании заявляют, что у прототипа в беспилотном режиме погрешность не более 5 см, а еще есть ручной режим дистанционного управления, передает «Твое Авто».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ обновляет оборудование на прессово-рамном заводе. Здесь будут изготавливаться детали для кабины большегруза поколения К5.