Власти Ижевска хотят организовать в городе платные парковки

Администрация Ижевска прорабатывает вопрос организации в городе платных парковок. Власти планируют выделить под платные парковки 2,5 тысячи мест в центре.

По проекту стоянки оборудуют системами видеонаблюдения и паркоматами, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Городские власти рассчитывают запустить проект на условиях концессионного соглашения. Сейчас потенциальные инвесторы изучают его рентабельность.

Глава Ижевска Юрий Тюрин заявил, что столица Удмуртии пойдет по пути других крупных городов.

«Мы исследуем опыт Перми по организации парковочного пространства, эта практика сейчас внедряется повсеместно, и Ижевск, как крупный развитый город, должен пойти по этому пути», — отметил градоначальник.

Предполагается, что право заключения концессионного соглашения будет разыграно на аукционе.

Напомним, что власти Уфы намерены ввести в городе платные парковки уже в этом году.