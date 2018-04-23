Минниханов поздравил «Ак Барс» с победой в Кубке Гагарина

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сегодня хоккейный клуб «Ак Барс» с победой в Кубке Гагарина.

«От всей души поздравляю вас с большой заслуженной победой — Кубок Гагарина вновь вернулся в Татарстан. Вместе с вами ликует вся наша республика, все преданные болельщики «Ак Барса» из других регионов России. Вы преподнесли татарстанцам замечательный, потрясающий подарок, подарили непередаваемые эмоции, драйв, показали бойцовский характер, выдающееся тренерское искусство и красивый хоккей. Мы долго ждали третьего кубка, и, наконец, вам это удалось. Я искренне рад за всех спортсменов, всех юных хоккеистов нашей республики, которых эта победа, уверен, просто окрылит. Благодарю каждого, кто своим талантом и трудом приближал команду к заветному кубку. Пусть этот спортивный триумф придаст вам всем воодушевления и сил для новых свершений. Браво, Зинэтула Хайдярович! Браво, «Ак Барс»!» — говорится в тексте поздравления.

Поздравительная телеграмма от имени Минниханова была направлена президенту Федерации хоккея РТ, президенту хоккейного клуба «Ак Барс», генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову, главному тренеру хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтуле Билялетдинову, команде ХК «Ак Барс» — спортсменам, тренерам, сотрудникам, сообщает пресс-служба президента РТ.

Вчера казанский «Ак Барс» выиграл в пятом матче финала Кубка Гагарина у ЦСКА и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

