В Кирове на стадионе «Трудовые резервы» может появиться футбольный центр

Учредитель ГК «Новый дом» Павел Шихалеев рассказал о планах построить футбольный центр. Как организатор Любительской футбольной лиги, предприниматель готов предоставить под центр земли компании.

Однако он считает более целесообразным строительство центра футбола возле стадиона «Трудовые резервы», передает «Первоисточник». Вложения в проект оцениваются в 500 млн рублей.

«Мы занимаемся этим вопросом на протяжении полугода и в течение года планируем его построить», — приводит издание слова Шихалеева.

Он подчеркнул, что при размещении объекта на землях компании людям будет неудобно до него добираться.

«Мы можем его разместить на своих участках, но они не очень интересны в социальном плане для охвата аудитории, поэтому у нас есть пожелание, чтобы проект реализовывался на более выгодном для людей участке», — заявил предприниматель.

На нижнем поле «Трудовых резервов» он рассчитывает построить крытый футбольный манеж с искусственным газоном. Вторая часть проекта — реконструкция самого стадиона с возможной вместимостью 3—5 тысяч человек. На базе центра, в частности, планируется организовать работу спортшколы, а также проводить межрегиональные футбольные турниры.