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Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»

01:24, 21.04.2018
Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»
Фото: maxpixel.net

Сервис микроблогов Twitter запретил «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу. Об этом сообщил основатель и основной владелец компании Евгений Касперский.

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте компании.

По его словам, в письме Twitter говорилось, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». Другие причины запрета на рекламу не приводятся.

Напомним, что с 27 марта Twitter запретил рекламу криптовалют.

ТехнологииТелекоммуникации
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