Начальник ГУ МВД по Пермскому краю подал в отставку

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Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт об отставке. Информацию о своем уходе Кошелев подтвердил изданию «В курсе».

«В ноябре мне исполнится 60 лет. Я принял решение завершить службу и уйти на заслуженный отдых», — рассказал Кошелев.

Он отметил, что будет выполнять служебные обязанности до указа об увольнении. C 23 апреля, по уже утвержденному графику, Кошелев уйдет в очередной отпуск.

Кто займет место Кошелева, пока неизвестно.

Напомним, что Виктор Кошелев был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю 8 мая 2014 года. До этого он возглавлял Министерство внутренних дел России по Республике Саха (Якутия).