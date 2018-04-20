СМИ: ФСБ блокирует Telegram из-за планов Дурова «стать новым Мавроди»

Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы Павла Дурова запустить свою криптовалюту.



Блокировка мессенджера Telegram в России активно обсуждается между сотрудниками 12-го центра ФСБ (курирует в том числе вопросы СОРМ) и представителями других профильных ведомств, сообщает РБК.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина коллегам.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера не удалось до сих пор. За два дня в черный список Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.