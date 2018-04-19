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Тина Канделаки научила Минниханова записывать Stories

14:42, 19.04.2018 1
Тина Канделаки научила Минниханова записывать Stories
Фото: скриншот видезаписи

В Instagram президента Татарстана Рустама Минниханова появилась первая запись в разделе Stories.

В кадре видны лица самого президента РТ и известной телеведущей Тины Канделаки. В ролике она учит Минниханова записывать Stories.

«Уважаемые подписчики Рустама Нургалиевича, поздравляю, теперь вас ждут «сториз», смотрите», — сказала Канделаки.

Ранее ведущая в интервью телеграм-каналу «Беспощадный пиарщик» рассказала, что «открыла Twitter Минниханову».


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