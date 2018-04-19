СМИ узнали о смене тактики Роскомнадзора по блокировке Telegram

Совещание с крупнейшими операторами связи не помогло Роскомнадзору найти эффективные способы блокировки Telegram.



Вопросы блокировки обсуждались на рабочем совещании 18 апреля, но в итоге никаких решений принято не было, передает «Коммерсант» со ссылкой на федерального чиновника. В пресс-центре Роскомнадзора отвергают факт совещания с операторами.

При этом 18 апреля Роскомнадзор решил сменить тактику. В реестр было добавлено лишь 130 тыс. IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, отметил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера не удалось до сих пор. За два дня в черный список Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.