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СМИ узнали о смене тактики Роскомнадзора по блокировке Telegram

09:15, 19.04.2018
СМИ узнали о смене тактики Роскомнадзора по блокировке Telegram
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Совещание с крупнейшими операторами связи не помогло Роскомнадзору найти эффективные способы блокировки Telegram.

Вопросы блокировки обсуждались на рабочем совещании 18 апреля, но в итоге никаких решений принято не было, передает «Коммерсант» со ссылкой на федерального чиновника. В пресс-центре Роскомнадзора отвергают факт совещания с операторами.

При этом 18 апреля Роскомнадзор решил сменить тактику. В реестр было добавлено лишь 130 тыс. IP-адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, отметил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера не удалось до сих пор. За два дня в черный список Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

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