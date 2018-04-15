В Сети опубликовали снимки невышедшей модели iPhone X
Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете.
В таком цвете iPhone планировали выпускать вместе с остальными. Компания Apple столкнулась с производственными трудностями и отложила выпуск одной из версий смартфона, передает портал MacRumors. Компания эту информацию пока не прокомментировала.
iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года в двух цветах: «серебристый» (белый) и «серый космос» (черный).
Ранее стало известно, что Apple разрабатывает систему бесконтактного взаимодействия с сенсорными дисплеями и вогнутый экран для своих смартфонов.ТехнологииТелекоммуникации
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