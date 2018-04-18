RAEX присвоил «АК БАРС» Банку рейтинг кредитоспособности ruA- со стабильным прогнозом

RAEX (Эксперт РА) присвоил ПАО «АК БАРС» Банк рейтинг кредитоспособности на уровне ruA- со стабильным прогнозом.



По мнению экспертов, рейтинг обусловлен «умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности и достаточности капитала при слабой способности его генерации». Ключевым фактором влияния на уровень рейтинга названа вероятность, что при необходимости поддержать запас по капиталу или при ухудшении качества активов акционеры поддержат банк.

Кроме этого, качество портфеля ценных бумаг эксперты оценили как высокое, а качество активов как удовлетворительное.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что пять банков Татарстана по версии журнала Forbes вошли в топ-100 самых надежных. В их числе были Банк «Аверс» (23-е место), «АК БАРС» (63-е место), АКИБАНК (82-е место), «Татсоцбанк» (92-я позиция) и «Энергобанк» (99-е место).