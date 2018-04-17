«Ростелеком» и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018»

18 апреля начнется прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), как самостоятельно обучившиеся работе на компьютере и в Сети, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

Мои интернет-достижения;

Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;

Моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в Сети интернет;

Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

Выявление наиболее активных регионов;

Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru (6+).

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.

Второй конкурс, «Спасибо интернету 2016» проводился с 15 апреля по 9 октября 2016 года. На конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету 2017» стал своеобразный рекорд: самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы уже исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru

Партнерский материал