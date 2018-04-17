Диана Сафарова и Инна Яркова ответят на вопросы читателей в прямом эфире

26 апреля в 13.00 гостями студии интернет-газеты «Реальное время» станут Диана Сафарова — заместитель генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» и Инна Яркова — директор и соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и творческой лаборатории «Угол».



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Справка

Диана Сафарова

Арт-менеджер, продюсер, режиссер, телеведущая. Выпускница Казанского государственного финансово-экономического института и Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Соучредитель фонда «Живой город». Член общественного совета Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Республики Татарстан. Член Международной федерации спортивного кино и телевидения. Генеральный менеджер XXXIII Мирового финала чемпионата спортивного кино и телевидения. Заместитель генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Продюсер фильма «Ученик» Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась на 69-м международном Каннском кинофестивале. Фильм удостоен премии Франсуа Шале. Режиссер спектакля «Маугли» по мотивам «Книги джунглей» Редьярда Киплинга (театр «Мастеровые», 2014). Участник театральной лаборатории фонда «Живой город» «Город АРТподготовка» (2015).

Инна Яркова

Арт-менеджер. Директор и соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и творческой лаборатории «Угол». Выпускница Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина и Казанского театрального училища. Руководитель и автор ряда проектов в сфере современного искусства, успешно реализованных в Казани.