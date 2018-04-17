«Вымпелком» не допустили тестировать в Татарстане частоты для 5G

Для тестирования 5G в России допустили уже получившие частоты «МегаФон» и «Ростелеком». На их результаты будут ориентироваться другие операторы.



«Вымпелком» (бренд «Билайн») претендовал на частоты для тестирования 5G в Татарстане и Самарской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской и Московской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Отмечается, что отказ компания получила из-за решения Роскосмоса о том, что выделение частот помешает работе наземных станций управления космическими аппаратами, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

При этом наличие тестовых зон даст другим операторам преимущества в тестировании оборудования, но, как считают эксперты, не приведет к существенному разрыву на рынке.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Вымпелкома» из-за роуминга.