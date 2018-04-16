Трамп об ударе по Сирии: запустили более 100 ракет, ни одна не была сбита
Все ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии, достигли своих целей, ни одна не была сбита. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — сказал он.
По его словам, американские военные доложили ему, что «каждая (ракета) достигла своей цели», пишет CNN.
Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк», — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила. При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку.
комментарии
«Панцирь» — выпущено 25 ракет, поражено 23 цели;
«Бук» — выпущено 29 ракет, поражено 24 цели;
«Оса» — выпущено 11 ракет, поражено 5 целей;
С-125 — выпущено 13 ракет, поражено 5 целей;
«Стрела-10» — выпущено 5 ракет, поражено 3 цели;
«Квадрат» — выпущено 21 ракета, поражено 11 целей;
С-200 — выпущено 8 ракет, целей не поражено.
...никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200.
Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов.