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Трамп об ударе по Сирии: запустили более 100 ракет, ни одна не была сбита

20:43, 16.04.2018 3
Трамп об ударе по Сирии: запустили более 100 ракет, ни одна не была сбита
Фото: kremlin.ru

Все ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии, достигли своих целей, ни одна не была сбита. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — сказал он.

По его словам, американские военные доложили ему, что «каждая (ракета) достигла своей цели», пишет CNN.

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк», — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила. При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку.

Происшествия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:

    «Панцирь» — выпущено 25 ракет, поражено 23 цели;
    «Бук» — выпущено 29 ракет, поражено 24 цели;
    «Оса» — выпущено 11 ракет, поражено 5 целей;
    С-125 — выпущено 13 ракет, поражено 5 целей;
    «Стрела-10» — выпущено 5 ракет, поражено 3 цели;
    «Квадрат» — выпущено 21 ракета, поражено 11 целей;
    С-200 — выпущено 8 ракет, целей не поражено.

    ...никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200.

    Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов.
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  • Анонимно 16 апр
    Ему что, не сказали?))
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  • Анонимно 16 апр
    Где доказательства, Билли? Минобороны сказал, что ни одна из коалиционных ракет не зашла в зону ответственности российских ПВО. Кто их сбивал? Сирийцы панцирями?
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