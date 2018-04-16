Трамп об ударе по Сирии: запустили более 100 ракет, ни одна не была сбита

Все ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии, достигли своих целей, ни одна не была сбита. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.



«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — сказал он.

По его словам, американские военные доложили ему, что «каждая (ракета) достигла своей цели», пишет CNN.

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк», — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила. При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку.

