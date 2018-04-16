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Власти Оренбурга закупят дорожные знаки на 50 миллионов рублей

17:28, 16.04.2018
Власти Оренбурга закупят дорожные знаки на 50 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Оренбурга готовы потратить на дорожные знаки до 50 млн рублей. ГУП «Оренбургремдорстрой» объявило тендер на поставку новых знаков.

Закупка проводится в форме запроса предложений. Рассмотрение заявок назначено на 17 апреля. Итоги планируется подвести 19 апреля, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документации, закупка включает в себя 88 пунктов, касающихся различных дорожных знаков. Также перечислена фурнитура для установки и закрепления знаков.

Напомним, что на ремонт дорог в Оренбургской агломерации власти рассчитывают потратить 1,46 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
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