Власти Оренбурга закупят дорожные знаки на 50 миллионов рублей
Власти Оренбурга готовы потратить на дорожные знаки до 50 млн рублей. ГУП «Оренбургремдорстрой» объявило тендер на поставку новых знаков.
Закупка проводится в форме запроса предложений. Рассмотрение заявок назначено на 17 апреля. Итоги планируется подвести 19 апреля, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно документации, закупка включает в себя 88 пунктов, касающихся различных дорожных знаков. Также перечислена фурнитура для установки и закрепления знаков.
Напомним, что на ремонт дорог в Оренбургской агломерации власти рассчитывают потратить 1,46 млрд рублей.
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