Крымский мост появился на «Яндекс.Картах»

В картографическом сервисе «Яндекс.Карты» появился Крымский мост. В режиме панорамы объект пока недоступен.



Строительство моста через Керченский пролив началось весной 2016 года. В данный момент проходит один из финальных этапов работ по обустройству дороги.

Автомобильное движение планируют открыть уже в мае, а для грузовиков — в конце 2018 года. При этом движение поездов начнется в 2019 году. Мост соединит Краснодарский край и полуостров Крым и станет самым протяженным в России. Длина моста составит 19 км.