Италия отказалась предоставить союзникам свои базы для удара по Сирии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что ситуация в Сирии не может быть урегулирована силовым путем.



«В данном случае мы дали четко понять и настояли на том, что та логистическая поддержка, которую мы традиционно оказываем нашим союзникам, в частности США, не может быть использована для того, чтобы с территории Италии были осуществлены действия, напрямую направленные на нанесение ударов по Сирии», — цитирует RT Джентилони.

Он также подчеркнул, что идея о том, что использование силы способно привести к свержению Асада до того, как стороны сядут за стол переговоров, — это «иллюзия, притом очень опасная».

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет.