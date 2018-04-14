Полпред ПФО Михаил Бабич заработал в прошлом году 6,6 миллиона рублей

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заработал в прошлом году 6,6 млн рублей — это самый низкий доход среди его коллег. Данные опубликованы на сайте правительства РФ.

В его собственности четверть доли квартиры площадью 177,9 квадратных метра. У Бабича две дочери. Одна из них владеет четвертью доли в этой квартире, а также третью доли собственности в квартире площадью 55,4 квадратных метра, вторая дочь может безвозмездно пользоваться ею.

Коллега Бабича — полпред в ДФО Юрий Трутнев, наоборот, заработал больше всех. Его доход составил 377,3 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Напомним, член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов в 2017 году заработал 6,5 млн рублей, что на 1,6 млн больше, чем в позапрошлом году.