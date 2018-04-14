Сенатор от Татарстана Олег Морозов в прошлом году заработал 6,8 млн рублей

Член Совета федераций от Татарстана Олег Морозов в 2017 году заработал 6,5 млн рублей, что на 1,6 млн больше, чем в позапрошлом году. Об этом говорится в сведениях, опубликованных на сайте парламента.

В собственности у сенатора имеются два земельных участка, две квартиры и жилой дом. Еще одна квартира находится в пользовании его несовершеннолетнего ребенка.

Отметим, что в декларации за 2017 год у Морозова отсутствуют данные о супруге — в 2016 году она была включена в сведения о доходах с заработком в 2,5 млн рублей.