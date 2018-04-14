Главным лендлордом среди депутатов ГД от Мордовии оказался владелец 2,58 га земли
В декларации за 2017 год депутат Госдумы от Мордовии Виктор Кидяев (на постере) указал шесть земельных участков общей площадью 2,58 га. Он стал лидером среди мордовских коллег по объемам земельных владений, говорится в опубликованной на сайте Думы декларации.
Также депутату принадлежат три дома на 800 кв. метров. А в целом за 2017 год его доходы выросли на 138 тыс. рублей — до 4,9 млн рублей.
Изменение доходов депутатов Госдумы от Мордовии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):
- Вячеслав Никонов — 8,3 млн рублей (-556,5 тыс. рублей);
- Виталий Ефимов — 6,3 млн рублей (+134 тыс. рублей);
- Василий Пискарев — 5,46 млн рублей (+664 тыс. рублей);
- Александр Воробьев — 5,27 млн рублей (-50 тыс. рублей);
- Валентин Шурчанов — 4,9 млн рублей (+26 тыс. рублей);
- Виктор Кидяев — 4,9 млн рублей (+138 тыс. рублей);
- Алёна Аршинова — 4,6 млн рублей (+34,5 тыс. рублей);
- Светлана Солнцева — 4,79 млн рублей (+2 млн рублей);
- Сергей Чиндяскин — 4,65 млн рублей (+9 тыс. рублей);
- Сергей Маринин — 4,64 млн рублей (-2,8 тыс. рублей);
- Николай Малов — 3,5 млн рублей (данных за 2016 год нет).
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