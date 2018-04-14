Главным лендлордом среди депутатов ГД от Мордовии оказался владелец 2,58 га земли

В декларации за 2017 год депутат Госдумы от Мордовии Виктор Кидяев (на постере) указал шесть земельных участков общей площадью 2,58 га. Он стал лидером среди мордовских коллег по объемам земельных владений, говорится в опубликованной на сайте Думы декларации.



Также депутату принадлежат три дома на 800 кв. метров. А в целом за 2017 год его доходы выросли на 138 тыс. рублей — до 4,9 млн рублей.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Мордовии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):