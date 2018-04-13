Следком Кировской области возбудил второе уголовное дело на подростков, избивших инвалида

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело о хулиганстве в отношении подростков, избивших инвалида в Кирово-Чепецке. Правоохранители утверждают, что в этот же день молодые люди избили двоих 14-летних мальчиков.

«По версии следствия, в этот же день молодые люди 16 и 18 лет, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили им в лицо содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль», — сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, сейчас оба подозреваемых задержаны. СКР будет требовать ареста обоих. Также правоохранители нашли 14-летнюю девочку, которая снимала нападение на пенсионера на телефон. Она помещена в реабилитационный центр, поскольку состоит на учете профилактических органов.

Следователи проводят обыски в домах подозреваемых.

Напомним, что накануне Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на инвалида. Подростки 16 и 18 лет прыснули ему в лицо из аэрозольного баллончика и нанесли ряд ударов. Проверка была проведена после появления в соцсетях видеозаписи нападения.