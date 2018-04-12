Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии была убита «пара сотен русских»
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что несколько недель назад в Сирии погибла «пара сотен русских».
«Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты», — сказал он на слушаниях в Сенате, которые посвящены его выдвижению на пост госсекретаря США.
Как пишет «Медуза», Помпео сообщил об этом в пример действий администрации США, направленных на сдерживание России.
Ранее СМИ сообщали, что в Сирии 7 февраля были убиты или ранены около 300 россиян. Гибель бойцов совпала по времени с боем в провинции Дейр-эз-Зор, где силы коалиции во главе с США нанесли удары по сторонникам президента Сирии Башара Асада, атаковавшим штаб сирийской оппозиции.
15 февраля в МИД России допустили возможность гибели пяти россиян в Сирии в результате удара коалиции во главе с США.Происшествия
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