Новым главврачом Ульяновской областной больницы стала Наталья Манина

Ульяновскую областную клиническую больницу возглавит Наталья Манина. Сегодня ее представил коллективу Ульяновской областной клинической больницы губернатор области Сергей Морозов.

Официально Манина приступит к новым обязанностям с 17 апреля. По словам главы Минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова, кандидатура нового руководителя была выбрана на конкурсной основе из сотрудников медицинского учреждения, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

На месте главврача Ульяновской областной клинической больницы Манина сменит отправленного в отставку Павла Дегтяря.

В больнице отказались называть причину, по которой Дегтярь покинул свой пост, но пояснили, что это не связано со смертью пациентки, которой по ошибке ввели формалин, сообщает «Коммерсант».

Случай произошел в середине марта. 28-летней жительнице Ульяновска во время плановой хирургической операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин. Позже ее доставили в областную больницу, а затем и в Москву, где она скончалась.