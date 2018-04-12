Новым главврачом Ульяновской областной больницы стала Наталья Манина
Ульяновскую областную клиническую больницу возглавит Наталья Манина. Сегодня ее представил коллективу Ульяновской областной клинической больницы губернатор области Сергей Морозов.
Официально Манина приступит к новым обязанностям с 17 апреля. По словам главы Минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова, кандидатура нового руководителя была выбрана на конкурсной основе из сотрудников медицинского учреждения, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
На месте главврача Ульяновской областной клинической больницы Манина сменит отправленного в отставку Павла Дегтяря.
В больнице отказались называть причину, по которой Дегтярь покинул свой пост, но пояснили, что это не связано со смертью пациентки, которой по ошибке ввели формалин, сообщает «Коммерсант».
Случай произошел в середине марта. 28-летней жительнице Ульяновска во время плановой хирургической операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин. Позже ее доставили в областную больницу, а затем и в Москву, где она скончалась.
Справка
Наталья Александровна Манина родилась в 1976 году, окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Лечебное дело», прошла повышение квалификации, была награждена благодарственным письмом губернатора. В УОКБ пришла в 2000 году эндокринологом. В 2004 году стала заведующей эндокринологического отделения и центра диабета, в 2010 — заместителем главного врача по организационно-методической работе.
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