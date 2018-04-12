Сегодня в Татарстане без осадков и до +8
В четверг, 12 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный. Утром на дорогах возможна гололедица.
Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.
В Казани днем ожидается от +3°С до +7°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.Общество Татарстан
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