Сегодня в Татарстане без осадков и до +8

В четверг, 12 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный. Утром на дорогах возможна гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.

В Казани днем ожидается от +3°С до +7°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.