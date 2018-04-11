RPRW окрыляет! Пиарщик Red Bull, вечеринка в стиле Movie Heroes. Чем еще запомнится Russian PR Week 2018?

С 19 по 22 апреля в Казани в пятый, юбилейный раз состоится ежегодный Всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2018. Одним из спикеров мероприятия станет Алексей Разумовский — региональный менеджер по маркетингу компании Red Bull, маркетинг-аудитор и член организационного комитета Зимних Олимпийских игр — 2014. Он откроет аудитории «мир окрыляющего концерна», а также поделится секретами событийного маркетинга.

Не стоит забывать и про легендарную вечеринку #напиаримся, которая пройдет в рамках форума 19 апреля. В этом году тематика посвящена героям популярных фильмов. Уже известно, что на вечеринку заглянут Чарли Чаплин, Гарри Поттер, Чудо-женщина и многие другие. #напиаримся из года в год является символом открытия форума RPRW, который, как вы успели понять, состоит не только из выступлений спикеров.



Помимо лекций от приглашенных PR-гуру, участников форума будут ждать увлекательные воркшопы от стратегического директора брендингового агентства COMPASS, основателя бюро личного бренда Sabaev Digital, а также от управляющего партнера группы IT-компаний «Технократия». Вместе ребята разберут полезные кейсы, узнают, как грамотно создавать имидж, и научатся тому, как правильно привлечь в свой проект инфлюенсера и превратить его в амбассадора. Обещаем, что участники без призов не останутся.

В третий день форума, 21 апреля, участников ждет командная викторина REQUIZIT от Бориса Баумана. Во время игры ребята продемонстрируют свой интеллект и смекалку. Самые эрудированные получат памятные подарки.

Также для гостей из других городов организаторы предусмотрели вечернюю экскурсию по Казани. Это уникальная возможность познакомиться с городом поближе, изучить достопримечательности и прикоснуться к культуре местных жителей. Экскурсия пройдет в пятницу, 20 апреля.

Желающих принять участие в форуме очень много, поэтому в этом году площадкой мероприятия станет актовый зал Института экономики, управления и финансов КФУ по адресу: ул. Бутлерова, 4.