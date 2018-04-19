Russian PR Week — Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций. В этом году форум пройдет в Казани с 19 по 22 апреля.
Организаторы мероприятия — Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета.
В рамках RPRW пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: Business, Sport, Media, Personality.Каждый из дней форума соответствует определенному направлению, в рамках которого проводятся мастер-классы и воркшопы от специалистов.
К участию в форуме приглашаются студенты российских вузов, преподаватели, специалисты и все заинтересованные в изучении public relations, рекламы, digital, SMM, маркетинга, журналистики и смежных областей.
Подробности по ссылке.
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