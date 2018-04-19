Russian PR Week

Russian PR Week — Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций. В этом году форум пройдет в Казани с 19 по 22 апреля.

Организаторы мероприятия — Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета.



В рамках RPRW пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: Business, Sport, Media, Personality.Каждый из дней форума соответствует определенному направлению, в рамках которого проводятся мастер-классы и воркшопы от специалистов.



К участию в форуме приглашаются студенты российских вузов, преподаватели, специалисты и все заинтересованные в изучении public relations, рекламы, digital, SMM, маркетинга, журналистики и смежных областей.



Подробности по ссылке.



