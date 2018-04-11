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Цукерберг заявил, что ему неизвестно о хранении данных Cambridge Analytica в РФ

03:33, 11.04.2018
Цукерберг заявил, что ему неизвестно о хранении данных Cambridge Analytica в РФ
Фото: commons.wikimedia.org / Brian Soli

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил в ходе дачи показаний на слушаниях в Сенате Конгресса США, что ему ничего не неизвестно, могут ли собранные компанией Cambridge Analytica данные 50 млн пользователей соцсети Facebook храниться на территории России.

«У меня нет информации, которая могла бы об этом свидетельствовать», — ответил он на соответствующий вопрос одного из сенаторов, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что Facebook привержена тому, чтобы выяснить все, что произошло, и найти ответы на все вопросы.

Ранее Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.

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