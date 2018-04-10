Глава Минфина РФ порекомендовал россиянам самим позаботиться о достойной пенсии

Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами позаботиться о достойной пенсии. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики.



«Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем», — сказал он.

По словам главы Минфина РФ, российские власти в ближайшее время хотят запустить систему индивидуального пенсионного капитала и надеются, что она станет интересна гражданам, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в первые 2 месяца 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 3%.