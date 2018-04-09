Сбербанк оценил свой риск от санкций США в более чем 0,5 триллиона рублей

Сбербанк оценил риск по компаниям, на которые были наложены санкции США, в 2,5% от своих активов. Об этом сообщил через пресс-службу зампред правления кредитной организации Александр Морозов.

«Общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций Минфина США 6 апреля 2018 года, составляет менее 2,5% активов. Требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США», — цитирует его RNS.

Как пишут «Ведомости», на 1 апреля активы Сбербанка составляли чуть более 23,4 трлн рублей активов. То есть размер риска может составлять около 585 млрд рублей.

6 марта Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Из-за этого сегодня с утра российские индексы рухнули на 5-6%. В целом за понедельник капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд рублей.