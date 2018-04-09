В Россию вернулся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов

В Россию вернулся первый российский чемпион в легком весе в истории UFC Хабиб Нурмагомедов. Среди встречающих его в аэропорту Махачкалы был и премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Об этом сообщается в Instagram правительства региона.

Напомним, 8 апреля Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 223 в Нью-Йорке. Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в легком весе в истории UFC.