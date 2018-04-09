В Казани начались работы в районе будущей станции метро «Сахарова»
В Казани в районе первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» начались геологоразведочные работы.
Как передает «Татар-информ», территорию участка обнесли забором, работает установка для бурения скважин.
«Сейчас здесь идут буровые работы, точнее, инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы исследовать грунт», — рассказал геолог ГУП «Татинвестгражданпроект».
В январе этого года стало известно, что прокладка тоннелей станции метро «Сахарова» начнется в течение ближайшего полугода.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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Обычно вначале проводят инженерно-геологические изыскания, а на их основе делают проект. Потом строят.Здесь же как то все наоборот. Ничего не понятно. Наверно, денег на метро нет совсем, а условие с ИКЕЙ нужно соблюдать, вот и решили начать строить с конца от ИКЕИ, а точнее осваивать ярд рублей, чтоб хоть так удержать метростроителей.