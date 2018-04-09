В Казани начались работы в районе будущей станции метро «Сахарова»

В Казани в районе первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» начались геологоразведочные работы.

Как передает «Татар-информ», территорию участка обнесли забором, работает установка для бурения скважин.

«Сейчас здесь идут буровые работы, точнее, инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы исследовать грунт», — рассказал геолог ГУП «Татинвестгражданпроект».

В январе этого года стало известно, что прокладка тоннелей станции метро «Сахарова» начнется в течение ближайшего полугода.