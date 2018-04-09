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Прокуратура оштрафовала директора Вятской филармонии за выставки-продажи в здании

19:08, 09.04.2018
Прокуратура оштрафовала директора Вятской филармонии за выставки-продажи в здании
Фото: google.ru/maps/скриншот

Прокуратура Кировской области выявила нарушения в деятельности КОГАУК «Вятская филармония». Директор филармонии оштрафован за проведение выставок-продаж.

Поскольку на выставках можно было купить товары, филармония была обязана согласовать аренду помещений с владельцем (власти региона), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Однако руководство учреждения не обращалось к правительству. При этом сотрудники прокуратуры выяснили, что заключаемые договоры «имели признаки притворных сделок».

В результате было возбуждено девять административных дел. Помимо директора, штраф выписан юрисконсульту филармонии и учреждению как юридическому лицу.

Ранее прокуратура уже находила схожие нарушения в работе Вятской филармонии.

ОбществоКультураПроисшествия Кировская область
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