Власти Ижевска установят в городе антивандальные остановки по 300 тысяч рублей за штуку

Власти Ижевска намерены начать в городе установку антивандальных остановочных павильонов. Одна конструкция обойдется бюджету столицы Удмуртии в 300 тысяч рублей.

При этом главным преимуществом такой остановки глава Ижевского управления благоустройства Артем Богданов назвал отсутствие в конструкции стеклянных элементов.

«Новые конструкции остановок собраны из профиля трубы, стекол там нет. По сути, павильон состоит из антикоррозийного металла и рекламного блока», — заявил чиновник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он поделился, что первая такая остановка появилась у парка им. Кирова.

Богданов отметил, что при цене в 300 тысяч за объект мэрия не сможет заменить все павильоны.

Напомним, что в Кирове власти намерены потратить на новые остановки 2,5 млн рублей.

Тем временем администрация Уфы рассчитывает перейти на «умные» остановки с Wi-Fi, USB-разъемами и видеонаблюдением.