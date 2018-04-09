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Власти Ижевска установят в городе антивандальные остановки по 300 тысяч рублей за штуку

18:25, 09.04.2018 1
Власти Ижевска установят в городе антивандальные остановки по 300 тысяч рублей за штуку
Фото: wikipedia.org/Новик

Власти Ижевска намерены начать в городе установку антивандальных остановочных павильонов. Одна конструкция обойдется бюджету столицы Удмуртии в 300 тысяч рублей.

При этом главным преимуществом такой остановки глава Ижевского управления благоустройства Артем Богданов назвал отсутствие в конструкции стеклянных элементов.

«Новые конструкции остановок собраны из профиля трубы, стекол там нет. По сути, павильон состоит из антикоррозийного металла и рекламного блока», — заявил чиновник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он поделился, что первая такая остановка появилась у парка им. Кирова.

Богданов отметил, что при цене в 300 тысяч за объект мэрия не сможет заменить все павильоны.

Напомним, что в Кирове власти намерены потратить на новые остановки 2,5 млн рублей.

Тем временем администрация Уфы рассчитывает перейти на «умные» остановки с Wi-Fi, USB-разъемами и видеонаблюдением.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Сперва снесли эти остановки, теперь ставят такие же. Работа ради работы. Как всегда дизайн остановок с народом никто не согласовывал.
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