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В Уфе установили «умную» остановку с wi-fi, USB-разъемами и кнопкой вызова полиции

09:26, 31.03.2018
В Уфе установили «умную» остановку с wi-fi, USB-разъемами и кнопкой вызова полиции
Фото: youtube.com/скриншот

Власти Уфы установили в городе первую в России «умную» остановку. Она раздает wi-fi, а также оснащена USB-разъемами для зарядки телефонов и кнопкой вызова полиции.

Также остановка оборудована камерой видеонаблюдения и электронным табло, передает телеканал «Вся Уфа».

Остановка сделана из прочного и устойчивого к внешним факторам алюминия.

«Алюминий не гниет, один раз покрасили — сохраняет свой первоначальный вид. Уникальность данного профиля в том, что представляет из себя подобие кабель-канала, можно прокладывать малоточку и использовать для создания «умных» остановок», — рассказал директор компании-производителя Андрей Сидоркин.

Остановка установлена в тестовом режиме. Если она покажет хороший результат, производитель запатентует систему и начнет ее продвигать.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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