В крупном ТЦ Оренбурга площади сдавались через фиктивные компании
Прокуратура Оренбурга обнаружила, что в одном из крупных торговых центров города площади сдавались в аренду через фиктивные компании.
«Таким образом, две коммерческие фирмы зарегистрированы через подставные лица», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуре подчеркнули, что использование подставных компаний затрудняет исполнение требований пожарной безопасности.
Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел.БизнесПроисшествия
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