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В крупном ТЦ Оренбурга площади сдавались через фиктивные компании

11:45, 09.04.2018

Прокуратура Оренбурга обнаружила, что в одном из крупных торговых центров города площади сдавались в аренду через фиктивные компании.

«Таким образом, две коммерческие фирмы зарегистрированы через подставные лица», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что использование подставных компаний затрудняет исполнение требований пожарной безопасности.

Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

БизнесПроисшествия
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