Власти Кировской области не могут вернуть костел католической общине города

В Минземимущества Кировской области заявили, что власти региона не могут передать католической общине города здание Александровского костела. На это не сможет повлиять 30-дневный пост, который объявил лидер общины отец Григорий Зволинский.

«В настоящее время здание Александровского костела занимает бюджетная организация — Вятская филармония, там проводятся концерты, различные культурные мероприятия для жителей города. На средства от них и содержится костел — объект культурного значения. Католическому приходу предоставлена возможность почти безвозмездно проводить богослужения в костеле», — цитирует ответ министерства портал «Свойкировский.рф».

Ранее лидер кировских католиков объявил, что в связи с очередным отказом властей города передать костел в собственность Римско-Католической церкви, он будет поститься 30 дней. В это время отец Григорий будет питаться только хлебом и водой, из-за чего многие СМИ сравнили такой шаг с голодовкой.



