Власти Кировской области не могут вернуть костел католической общине города
В Минземимущества Кировской области заявили, что власти региона не могут передать католической общине города здание Александровского костела. На это не сможет повлиять 30-дневный пост, который объявил лидер общины отец Григорий Зволинский.
«В настоящее время здание Александровского костела занимает бюджетная организация — Вятская филармония, там проводятся концерты, различные культурные мероприятия для жителей города. На средства от них и содержится костел — объект культурного значения. Католическому приходу предоставлена возможность почти безвозмездно проводить богослужения в костеле», — цитирует ответ министерства портал «Свойкировский.рф».
Ранее лидер кировских католиков объявил, что в связи с очередным отказом властей города передать костел в собственность Римско-Католической церкви, он будет поститься 30 дней. В это время отец Григорий будет питаться только хлебом и водой, из-за чего многие СМИ сравнили такой шаг с голодовкой.
Справка
Католическая община Кирова построила Александровский костел в 1903 году. В 30-е годы здание было передано зооветинституту. В 90-е объект превратили в концертный зал. Несмотря на закон, по которому религиозные организации могут получить обратно имущество, которое до революции 1917 года принадлежало им, католики Кирова до сих пор не могут вернуть здание храма.
комментарии
Ринат Гараев.