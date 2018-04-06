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СМИ: сестре Юлии Скрипаль отказали в выдаче британской визы

21:49, 06.04.2018
СМИ: сестре Юлии Скрипаль отказали в выдаче британской визы
Фото: pixabay.com

Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая планировала навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Об этом сообщает BBC.

«Мы отклонили прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль на том основании, что оно не соответствует иммиграционным правилам», — цитирует Reuters пресс-секретаря МВД Великобритании.

Ранее СМИ сообщили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании утверждают, что это сделали спецслужбы России. В результате действия нервно-паралитического вещества оба пострадавших впали в кому. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

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