Центробанк оценил рост ВВП России в l квартале 2018 года в 1,5–1,8%

Банк России оценил рост ВВП России в l квартале 2018 года в 1,5—1,8%. Об этом говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.

«Восстановление внутреннего спроса оказало основную поддержку росту ВВП в I квартале 2018 г., который, по оценкам, составил 1,5–1,8%», — отмечает Банк России.



При этом годовой темп прироста валового накопления основного капитала в I квартале 2018 года составил 4,5—5,5%.

Напомним, в марте Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.



Ранее сообщалось, что правительство РФ предложило наделить Центробанк России полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц.