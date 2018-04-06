США могут ввести санкции против семи российских банков из-за «дела Скрипаля»

В Конгрессе США предложили законопроект о введении санкций против ответственных за нападение на Скрипалей и российских финансовых институтов.



Проект закона предлагает обязать президента США в течение двух месяцев наложить санкции на тех, кто участвовал в нападении на Скрипалей и помогал им — предположительно, от лица российского правительства, передает «РИА Новости».

Также законопроект предлагает в течение полугода запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом, а также ввести санкции против семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Банка Москвы», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка», «Внешэкономбанка».

Напомним, что сегодня Вашингтон ввел санкции в отношении 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.