«Татгазинвест» погасил задолженность перед сотрудниками на сумму более 31,8 миллиона рублей

В Высокогорском МРСО СУ СК России по Татарстану завершилось расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «ИХК «Татгазинвест» Марселя Ганиева, подозревавшегося в невыплате заработной платы.



По версии следствия, руководством ЗАО «ИХК «Татгазинвест» в течение лета и осени 2017 года ряду работников была частично не выплачена заработная плата на сумму более 31,8 млн рублей.

В ходе предварительного расследования уголовного дела следствие добилось полной выплаты руководством ЗАО «ИХК «Татгазинвест» задолженности перед работниками предприятия, сообщает пресс-служба СК РФ по Татарстану.

При этом подозреваемый подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Учитывая, что Ганиев ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести, следователи приняли решение о прекращении его уголовного преследования.

Ранее стало известно, что следствие подозревает офицера МВД Татарстана Романа Пахомова в получении взятки в 100 тысяч долларов США.

