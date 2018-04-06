Власти Башкирии установили размер стипендий для студентов и аспирантов

Правительство Башкирии утвердило постановление «О формировании стипендиального фонда». Власти республики установили размеры стипендий для студентов колледжей и вузов, а также аспирантов.

Согласно документу, академическая стипендия для студентов средних специальных учебных заведений в 2018 году составила 620 рублей в месяц, для студентов высших учебных заведений — 1 541 рубль. Государственная социальная стипендия для этих же категорий студентов составила 930 и 2 312 рублей соответственно.

Аспиранты и ассистенты-стажеры могут рассчитывать на выплаты от 2 875 до 6 900 рублей.

В 2017 году в Башкирии средний размер социальной стипендии для учащихся ссузов составлял 730 рублей в месяц, для студентов вузов — 2 010 рублей. В конце года власти республики вернули студентам из полных семей такой вид стипендий.

