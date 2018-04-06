Власти Оренбуржья торжественно открыли пост ДПС на трассе Оренбург — Орск

Фото: 56.мвд.рф

Сегодня утром губернатор Оренбургской области Юрий Берг и глава УМВД по области генерал-майор полиции Михаил Давыдов открыли обновленный пост ДПС на трассе Оренбург — Орск. Пункт будет работать круглосуточно.

Реконструкция поста прошла за счет федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба МВД по Оренбуржью

Пост ДПС функционировал с 1996 по 2009 год, после чего не использовался.

«Кроме сотрудников дорожно-патрульной службы дополнительно будут привлекаться сотрудники отдела по вопросам миграции, уголовного розыска, отделения по контролю за оборотом наркотиков, кинологи со служебными собаками, работа которых направлена на обнаружение наркотических и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении МВД.

Открытие пункта приурочено к 300-летию российской полиции.